«Минсктранс» отключил кнопки открытия дверей в общественном транспорте.

Напомним, что в наземном общественном транспорте Минска с 1 мая 2026 года заработали кнопки отрытия дверей. «Минсктранс» называл причину, по которой было принято данное решение. В июле предприятие проводило опрос, предлагая горожанам проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей.