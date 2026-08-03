«Минсктранс» отключил кнопки открытия дверей в общественном транспорте.
Напомним, что в наземном общественном транспорте Минска с 1 мая 2026 года заработали кнопки отрытия дверей. «Минсктранс» называл причину, по которой было принято данное решение. В июле предприятие проводило опрос, предлагая горожанам проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей.
В понедельник, 3 августа, «Минсктранс» сообщил про итоги голосования, отметив: мнения минчан по вопросу открытия кнопок в транспорте разделились практически поровну.
«Однако, принимая во внимание, что большинство все же не готово принять данную систему, работа “теплых” кнопок временно приостановлена», — обратили внимание в организации.
Запланировано принять дополнительные меры, касающиеся информирования белорусов. Это будет сделано через наклейки в транспорте, и вернуться к тестированию кнопок открытия дверей в общественном транспорте.
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