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«Минсктранс» отключил кнопки открытия дверей в общественном транспорте

«Минсктранс» сделал заявление из-за кнопок открытия дверей в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» отключил кнопки открытия дверей в общественном транспорте.

Напомним, что в наземном общественном транспорте Минска с 1 мая 2026 года заработали кнопки отрытия дверей. «Минсктранс» называл причину, по которой было принято данное решение. В июле предприятие проводило опрос, предлагая горожанам проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей.

В понедельник, 3 августа, «Минсктранс» сообщил про итоги голосования, отметив: мнения минчан по вопросу открытия кнопок в транспорте разделились практически поровну.

«Однако, принимая во внимание, что большинство все же не готово принять данную систему, работа “теплых” кнопок временно приостановлена», — обратили внимание в организации.

Запланировано принять дополнительные меры, касающиеся информирования белорусов. Это будет сделано через наклейки в транспорте, и вернуться к тестированию кнопок открытия дверей в общественном транспорте.

Ранее ГАИ предупредила белорусов, которые управляют транспортом одной рукой.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в последний месяц лета: «От 11 до 15 дней с дождем, шквалистый ветер».

Тем временем Арина Соболенко назвала свое любимое белорусское блюдо от бабушки, у которого есть один существенный минус: «Такой треугольничек, и помидорка наверху».