В районах Курской области сохраняются очереди на заправках

Несмотря на позитивную динамику, в Курской области пока не отменили продажу топлива по системе «чет-нечет», введенной 15 июля. Кроме того, на прошлой неделе УФАС по Курской области выдало сети заправок «Калина ойл» предписание об устранении экономически необоснованных розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. «Цены у федеральных сетей держатся практически на докризисном уровне. Чего не сказать об АЗС сети “Калина ойл”: цены доходили до 180 ₽ за литр. И куряне оправданно на это жаловались. После нашего обращения к руководителю ФАС России служба инициировала соответствующие проверки заправочных станций, к этому процессу подключилась и прокуратура», — пояснил позднее губернатор.