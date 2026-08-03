В Воронежской области обсудили внедрение ИИ в сфере ЖКХ и тарифов

Применение искусственного интеллекта в различных сферах обсудили в Воронежской области. Развитие цифровых технологий отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
В обсуждении приняли участие представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков отметил, что искусственный интеллект становится ключевым фактором экономического роста, национальной конкурентоспособности и технологического суверенитета. Его внедрение требует четкой нормативной базы, строгого соблюдения требований информационной безопасности и продуманной адаптации рабочих процессов.
Участники обсудили конкретные направления внедрения ИИ в работе органов власти: автоматизацию проверки закупочной документации, обработку отчетных данных в сфере ЖКХ, применение нейросетевых технологий в тарифном регулировании, а также готовые цифровые решения и сервисы на базе ИИ. По итогам заседания был сформирован перечень поручений, направленных на дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.