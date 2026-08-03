Заподозрил измену: пьяный муж до смерти избил супругу в Хабаровском крае

В конце июля 33-летний мужчина вернулся с вахты в поселок Новый Ургал в квартиру к супруге. Несколько дней они распивали спиртное. В ходе застолья, заподозрив жену в измене, он нанес ей множественные удары руками по телу и лег спать. Женщина скончалась на месте через некоторое время. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства.