Ядовитый миндаль и фиолетовая морковь: как селекция изменила продукты

Фиолетовый картофель кажется чем-то необычным, однако на самом деле он появился давно. Такой яркий овощ очень полезен, однако большинство его сортов очень капризно в выращивании: не слишком устойчиво к заболеваниям и вызывает особый интерес у вредных насекомых. Однако в 2023 году ученые из Уральского аграрного научного центра вывели еще один фиолетовый сорт и назвали его «Сапфир». Он устойчив к болезням вроде парши или золотистой нематоды, долго хранится, хорошо подходит для приготовления блюд, удивляет высоким уровнем урожайности: с одного куста можно собрать от деяти до 14 клубней.