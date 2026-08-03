Ядовитый миндаль и фиолетовая морковь: как селекция изменила продукты

Какими они были
Толстокожий предок
Цитрусовые в мире выращивают более 4 тыс. лет. Привычный нам лимон получился благодаря скрещиванию цитрона и горького апельсина. Первый как раз является оригинальным цитрусом, его не меняли искусственно. Вероятно, поэтому он и в пищу не особо годился: несмотря на большой вес (каждый фрукт весил до 5 кг), мякоти в нем почти не было — все место занимала очень грубая, толстая и бугристая кожура.
Не такой уж он и сладкий
Привычный вид арбуза, который знаком нам, — это результат селекции. Раньше в нем было больше белых и желтых прожилок и перегородок, а красная мякоть была горькой и ее было совсем немного. Но он все равно был съедобен — люди употребляли в пищу семена. Их вялили, жарили и даже добавляли в супы. Кстати, увидеть «оригинал» арбуза можно на натюрморте художника Джованни Станки XVII века.
Смена окраса
Первую морковь вырастили в X веке в Персии. Но она не сразу приобрела привычный нам оранжевый цвет, а была белой или фиолетовой. Со временем корнеплод утратил возможность накапливать антоциан (окрашенные органические соединения, придающие растениям фиолетовый или синий цвет) в корнях — из-за этого он сменил свой необычный окрас.
Колючий, как дикобраз
Раньше огурцы выглядели иначе. Плиний Старший в своем труде «Естественная история» (примерно 77 год н. э.) описывает их как плод, похожий на змею, часто длинный и свернутый. А согласно рукописям, найденным в Южном Иране, огурец (там он называется хияр) — это овощ, колючий, «как дикобраз». В 260 году н. э. древнеримский писатель Квинт Гаргиллий Мартиалис делился опытом, как выращивать более прямые плоды.
Из яда в деликатес
Первый миндаль, дикий, был горьким и очень ядовитым из-за содержания в нем смертельного количества цианида. Со временем орех «приручили» и одомашнили, он стал сладким. В дикой природе деревья миндаля содержат сахаристые соединения, превращающиеся в цианид при пережевывании. Поэтому люди — наверняка путем больших жертв — отбирали самые сладкие и безопасные сорта, пока употребление орехов не стало менее рискованным.
Какими они будут
Арбуз, который удобнее есть
Арбуз без косточек появился еще в 60-х годах прошлого века в Японии. Чтобы получить такие удобные для употребления сорта, ученые скрестили культуры с двумя (диплоидные) и четырьмя (тетраплоидные) наборами хромосомом. Так появились бессемянные арбузы, у них три набора хромосом. Триплоидные организмы стерильны и, следовательно, не размножаются, в том числе семенами — они просто не развиваются в ягоде.
Важно еще и то, что преимущества и особенности этих сортов не заканчиваются на комфорте их поедания. Например, у бессемянных арбузов высокая урожайность, они более устойчивы к антракнозу и фузариозу (грибковые заболевания растений), дольше хранятся и легче переносят транспортировку. Более того, они слаще стандартного арбуза обыкновенного: в них содержится на четверть больше сахара.
Художественный подход к картофелю
Фиолетовый картофель кажется чем-то необычным, однако на самом деле он появился давно. Такой яркий овощ очень полезен, однако большинство его сортов очень капризно в выращивании: не слишком устойчиво к заболеваниям и вызывает особый интерес у вредных насекомых. Однако в 2023 году ученые из Уральского аграрного научного центра вывели еще один фиолетовый сорт и назвали его «Сапфир». Он устойчив к болезням вроде парши или золотистой нематоды, долго хранится, хорошо подходит для приготовления блюд, удивляет высоким уровнем урожайности: с одного куста можно собрать от деяти до 14 клубней.
Выведение «Сапфира» стало долгожданным и удалось благодаря скрещиванию сортов «Роко» и фиолетового Bora Valley. На эксперименты по его созданию ушло целых десять лет — над ним трудились ученые во многих лабораториях по всей России.
Томтато или помидофель?
Необычный кустик вывел Лютер Бербанк в прошлом веке — большие желтые клубни в корневой системе растения дополнили плоды на поверхности, которые на вкус не просто походили на томат, а превосходили его. Этого удалось достичь методом прививки — соединения двух растений: в одном делается надрез или отверстие, куда «подсаживают» другое. Однако результат такого эксперимента не мог воспроизвести сам себя — из семян «помато», как назвал его Бербанк, появлялись только странной формы плоды и рудиментарная корневая система.
Однако ближе к середине XX века российский исследователь Николай Брусенцов рассказал в журнале «Яровизация» об успехе своего труда: он привил томат на куст картофеля и получил отличный результат. Куст вырос в высоту больше метра. Но после, проведя еще несколько экспериментов с прививкой томатных ветвей к картофелю, Бруснецов завершил эту работу, так и не превратив гибрид в массовый продукт, — слишком много условий необходимо соблюсти для получения помидофеля (отдельные контейнеры, ручная прививка).
Последний всплеск популярности помидофеля мир наблюдал в 2013 году, когда Thompson & Morgan выпустили на рынок томтато — и снова итог ручной прививки. Но и в этот раз продукт не удалось вывести в массовое производство: процесс прививания подходит только для выведения демонстрационных экземпляров, а не для массового производства.
Лучше горькой редьки
В прошлом веке в Китае вывели необычный по своему внешнему виду гибрид редьки и редиса — арбузный редис (более привычное его название для современного обывателя — дайкон). Он отличается от своих «родителей» необычным ярко-розовым цветом мякоти. Популярность в России такой овощ, однако, начал набирать уже только в начале XXI века. Арбузный крестоцвет дает обильный урожай и отлично выдерживает перепады температур, включая минусовые значения, что делает его крайне удобным для разведения и продажи.
Но вот на вкус дайкон заметно отличается от редьки — она суше и плотнее своего собрата по грядке. При этом считается, что в нем содержится много витаминов А, С и группы В, а также много полезных кислот и минералов. Да и попросту дайкон способен украсить любое блюдо, от модного боула до классического рагу, за счет своей яркой и необычной окраски.
Между сливой и абрикосом
Плумкот, плуот, априкот и априум — все эти названия принадлежат одному и тому же плоду, который соединил в себе черты некоторых сортов слив и абрикоса. Почти все они были выведены в ХХ веке, однако впервые за это взялся уже упомянутый здесь Лютер Бербанк. Он создал именно плумкот, который имел свойства обоих плодов поровну. А уже в конце века американец Флойд Зайгер решил объединить не только сливу и абрикос, но и уже существующие гибриды. Так появился плуот, который взял больше от сливы, нежели от абрикоса. Все они легче выращиваются, имеют большую массу, чем свои «родители», менее подвержены воздействию болезней и паразитов.