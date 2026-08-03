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Мощный шторм в Ростове повалил деревья на Армянском кладбище

На Армянском кладбище в Ростове убрали деревья, упавшие во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

На территории Пролетарского (Армянского) кладбища в Ростове-на-Дону провели уборку после шторма, прошедшего в июле. Об этом сообщает городская администрация.

Во время стихии на территории кладбища упали много деревьев и ветвей. Участники уборки расчистили наиболее сложные места и освободили основные проходы. Распиливал стволы профессиональный арборист.

При поддержке церкви и руководства кладбища работали активисты «Молодой Гвардии», молодежь и неравнодушные жители донской столицы. Сейчас в других территориях района коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Накпомним, Армянское кладбище связано с историей Нахичевани-на-Дону, это один из исторических объектов Пролетарского района. Представители армянской общины регулярно наводят порядок на кладбище и проводят работы по благоустройству территории.

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