Российские почвоведы впервые детально проследили за влиянием климата на чернозем

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Почвоведы из России впервые изучили то, как перемены в уровне осадков и другие климатические изменения повлияли на свойства и строение черноземов в российской лесостепи. Эти наблюдения раскрыли заметные различия в том, как поменялись структура и свойства чернозема в низинах и возвышенностях за последние полвека, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Полученные нами результаты помогут специалистам прогнозировать, как в дальнейшем поменяются плодородие и физико-химические свойства российских почв в условиях изменения климата. Кроме того, опираясь на полученные данные, станет возможно сформулировать рекомендации о корректировке систем земледелия, в частности подходов к удобрению и поливу, а также минимизации экологических рисков», — пояснила старший научный сотрудник Почвенного института имени Докучаева Мария Смирнова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают Смирнова и исследователи, деятельность человека, как и различные перемены в условиях среды, оказывают существенное влияние на структуру, химический состав и другие свойства плодородных почв. Понимание того, как протекают эти перемены и какие факторы им способствуют, критически важно для сохранения плодородности черноземов и других ценных земель, однако для этого необходимо очень долгое время наблюдать за одними и теми же участками грунта на протяжении многих десятилетий.
Об исследовании.
Исследователи из Почвенного института имени Докучаева и МГУ имени Ломоносова получили эти данные для многих типов почв в российских лесостепях, изучив данные и образцы грунта, которые были собраны на территории Тамбовской области с 1970 года по сегодняшний день. В ходе этих наблюдений ученым удалось участок рельефа, внутри которого залегало сразу четыре разных типа почв, постепенно сменяющих друг друга, что позволило всесторонне изучить влияние перемен климата на данные формы грунта.
Проведенные исследователями замеры показали, что за последние 50 лет режим увлажнения изменился. Доля жидких осадков, в особенности летних дождей, увеличилась, тогда как объем воды, поступающий в почву при весеннем снеготаянии, сократился. Также ученые выявили два периода, когда влага активнее всего поступала в почвенный профиль: 1980−2000-е и 2010−2020-е годы. Это усилило перераспределение веществ в почвах и привело к изменению ряда их свойств.
В частности, исследователи зафиксировали существенное снижение концентрации карбонатов во всех изученных типах почвы, а также выявили их подкисление. При этом ученые обнаружили, что климатические сдвиги по-разному повлияли на почвы, расположенные в низинах, на склонах и возвышенностях. В частности, пахотные черноземы, расположенные на возвышенных участках рельефа, изменились меньше всего, тогда как мощность плодородного горизонта в низинных землях выросла втрое, с 9,5 до 28 см. Понимание этого, как надеются ученые, поможет лучше прогнозировать то, как будут меняться свойства российских почв в будущем.