Российские почвоведы впервые детально проследили за влиянием климата на чернозем

В частности, исследователи зафиксировали существенное снижение концентрации карбонатов во всех изученных типах почвы, а также выявили их подкисление. При этом ученые обнаружили, что климатические сдвиги по-разному повлияли на почвы, расположенные в низинах, на склонах и возвышенностях. В частности, пахотные черноземы, расположенные на возвышенных участках рельефа, изменились меньше всего, тогда как мощность плодородного горизонта в низинных землях выросла втрое, с 9,5 до 28 см. Понимание этого, как надеются ученые, поможет лучше прогнозировать то, как будут меняться свойства российских почв в будущем.