Женщина погибла, водитель и ребенок ранены в ДТП с автобусом в Волгограде

Трагедия произошла в девятом часу утра в воскресенье в районе Джаныбековской на проспекте Жукова в Волгограде. Рейсовый автобус высаживал пассажиров на остановке, когда сзади на полной скорости в стоящий общественный транспорт влетела «Ауди». ДТП устроил 59-летний водитель иномарки, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.