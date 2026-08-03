Липецкий завод красок с нидерландскими корнями отправил 1 млрд на СВО

По собственным данным, Akzo Nobel N.V. — один из крупнейших мировых производителей лакокрасочных материалов, работающий более чем в 150 странах. Российское подразделение концерна работает с 1998 года по 2026-й. Выпускает краски и покрытия под брендами Dulux, International, Sikkens и Interpon. В 2025 году выручка группы составила €10,15 млрд, операционная прибыль — €1,16 млрд.