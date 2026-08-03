Сбер подарил Столице закатов масштабную видеопроекцию

1 августа на стенах между Георгиевской и Борисоглебской башнями Нижегородского кремля развернулось уникальное световое шоу, которое превратило исторический фасад площадью 150 метров в динамичную арт-площадку. Масштабную видеопроекцию подарил Сбер Столице закатов в год своего 185-летия.
Основой визуальной концепции проекта стал слоган банка «Сбер — зелёный на все 185». Динамичные образы символизировали открытость ко всему новому и готовность поддержать каждого, кто стремится двигаться вперёд.
Видеопроекцию показали на Ночном забеге, который прошел 1 августа в Нижнем Новгороде при поддержке Сбера. Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«В этом году Сберу исполняется 185 лет. Все эти годы мы остаемся зелеными — а для нас это символ открытости к экспериментам и смелости задавать тренды, опережая время. В свой юбилейный год мы подарили Столице закатов уникальную видеопроекцию. Выбор площадки для нее не случаен. Если СберПрайм Зелёный Марафон — одно из ключевых событий беговой весны в Столице Закатов, то Ночной забег — главное украшение этого лета. Надеюсь, что это событие подарило всем яркие эмоции».
Уникальное световое шоу на стенах Нижегородского кремля смогли увидеть не только участники и болельщики Ночного забега, но и жители и гости Столицы закатов — его было хорошо видно из самых разных точек города.