Сбер подарил Столице закатов масштабную видеопроекцию

«В этом году Сберу исполняется 185 лет. Все эти годы мы остаемся зелеными — а для нас это символ открытости к экспериментам и смелости задавать тренды, опережая время. В свой юбилейный год мы подарили Столице закатов уникальную видеопроекцию. Выбор площадки для нее не случаен. Если СберПрайм Зелёный Марафон — одно из ключевых событий беговой весны в Столице Закатов, то Ночной забег — главное украшение этого лета. Надеюсь, что это событие подарило всем яркие эмоции».