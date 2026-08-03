Ростовская область выделит на расселение аварийного жилья 13,5 млрд рублей

В 2026 году планируется расселить 16,2 тыс. кв. м, что улучшит жилищные условия 262 семей. В 2027—2028 годах предполагается ежегодно освобождать по 10,03 тыс. кв. м — жилье получат еще 829 семей. В 2029—2030 годах намечено расселять также по 10,03 тыс. кв. м в год, что позволит переселить еще 655 семей. Всего за период с 2024 по 2030 год новоселье отпразднуют 4,6 тыс. донских семей.