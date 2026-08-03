Затонувший дебаркадер нанес Большой Невке ущерб на 73 млн рублей

— Инспекторы Росприроднадзора обнаружили дебаркадер во время проверки акватории. Корпус судна был частично заилен, а вокруг него по всей длине скопился мусор. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» отобрали пробы воды выше и ниже места затопления. Исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ в воде, — сообщили в пресс-службе ведомства.