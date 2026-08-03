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Затонувший дебаркадер нанес Большой Невке ущерб на 73 млн рублей

Затонувший дебаркадер у Выборгской набережной нанес реке Большой Невке ущерб более 73 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к собственнику судна о взыскании этой суммы.

Дебаркадер — это плавучее сооружение, которое используют в качестве причала или для объектов отдыха и туризма.

— Инспекторы Росприроднадзора обнаружили дебаркадер во время проверки акватории. Корпус судна был частично заилен, а вокруг него по всей длине скопился мусор. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» отобрали пробы воды выше и ниже места затопления. Исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ в воде, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Собственнику направили требование добровольно возместить причиненный ущерб, однако деньги так и не поступили. В результате ведомство обратилось в суд с требованием возместить расходы на устранение загрязнения и восстановление экосистемы реки.

На данный момент дебаркадер подняли со дна, но он по-прежнему находится в акватории Большой Невки.