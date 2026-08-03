Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число поддельных купюр в Нижегородской области сократилось почти вдвое

В банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2026 года выявили 16 поддельных российских денежных знаков, сообщили в ВГГУ Центробанка. За тот же период прошлого года выявили 31 купюру.

Источник: Коммерсантъ

В банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2026 года выявили 16 поддельных российских денежных знаков, сообщили в ВГГУ Центробанка. За тот же период прошлого года выявили 31 купюру.

Половина обнаруженных фальшивых банкнот была номиналом 5 тыс. руб., одна — номиналом 2 тыс. руб., шесть — по 1 тыс. руб. и одна десятирублевая монета. Кроме того, была одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом квартале 2026 года в Нижегородской области выявили 19 фальшивых российских банкнот и пять поддельных купюр номиналом 100 юаней.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше