Рейтинговое агентство повысило прогноз кредитного рейтинга «ЭР-Телеком Холдинг»

«ЭР-Телеком Холдинг» (торговые марки «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо») — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и в топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края. Предоставляет услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей, а также поставляет решения для интеллектуальной транспортной системы Москвы.