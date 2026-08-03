Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке Красноярска впервые за 20 лет родился птенец розового фламинго

Первого фламинго привезли в Красноярск в 2004 году.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» произошло долгожданное событие — впервые за всю историю зоопарка на свет появился птенец розового фламинго. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Его родителями стали самец Франц и самочка Фая, которые образовали пару в прошлом году.

Первого фламинго привезли в Красноярск в 2004 году. В 2023 году орнитологи установили в вольере зеркала и оборудовали специальные зоны для гнездования. Эксперимент удался: в 2024 году птицы начали образовывать пары и появилась первая кладка. Тогда высидеть яйцо не удалось, но сотрудники не сдавались. И вот — долгожданный результат.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске вход в «Роев ручей» перенесут ближе к остановке.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше