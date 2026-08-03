В зоопарке Красноярска впервые за 20 лет родился птенец розового фламинго

Первого фламинго привезли в Красноярск в 2004 году. В 2023 году орнитологи установили в вольере зеркала и оборудовали специальные зоны для гнездования. Эксперимент удался: в 2024 году птицы начали образовывать пары и появилась первая кладка. Тогда высидеть яйцо не удалось, но сотрудники не сдавались. И вот — долгожданный результат.