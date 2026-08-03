В зоопарке Красноярска впервые за 20 лет родился птенец розового фламинго

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» произошло долгожданное событие — впервые за всю историю зоопарка на свет появился птенец розового фламинго. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Его родителями стали самец Франц и самочка Фая, которые образовали пару в прошлом году.
Первого фламинго привезли в Красноярск в 2004 году. В 2023 году орнитологи установили в вольере зеркала и оборудовали специальные зоны для гнездования. Эксперимент удался: в 2024 году птицы начали образовывать пары и появилась первая кладка. Тогда высидеть яйцо не удалось, но сотрудники не сдавались. И вот — долгожданный результат.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске вход в «Роев ручей» перенесут ближе к остановке.