Переехавший на BMW многодетную волгоградку Александр Пак дошёл до ВС РФ

Александр Пак получил шанс оспорить приговор Волгоградского облсуда в Верховном суде России. Уголовное дело принято к рассмотрению.
Ранее пенсионера приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима. Приговор за смертельное ДТП был так суров, поскольку водителю, сбившему многодетную мать Екатерину Буравлёву, вменили п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга».
Следствие пришло к выводу, что волгоградка пыталась остановить водителя BMW после столкновения автомобиля с её иномаркой, чтобы призвать к ответу. Однако Пак сбил женщину, совершив опасный манёвр, переехал её и покинул место аварии. Пострадавшая скончалась в больнице.
Присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
По данным v102.ru, защитники пенсионера подали восемь апелляционных жалоб, а также оспаривали решение Волгоградского облсуда в кассационной инстанции, однако приговор устоял.
Ранее водитель сбил насмерть молодую мать на глазах 3-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП, оставив девочку у тела волгоградки.