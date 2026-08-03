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Переехавший на BMW многодетную волгоградку Александр Пак дошёл до ВС РФ

Ранее пенсионера приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима.

Александр Пак получил шанс оспорить приговор Волгоградского облсуда в Верховном суде России. Уголовное дело принято к рассмотрению.

Ранее пенсионера приговорили к 11 годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима. Приговор за смертельное ДТП был так суров, поскольку водителю, сбившему многодетную мать Екатерину Буравлёву, вменили п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга».

Следствие пришло к выводу, что волгоградка пыталась остановить водителя BMW после столкновения автомобиля с её иномаркой, чтобы призвать к ответу. Однако Пак сбил женщину, совершив опасный манёвр, переехал её и покинул место аварии. Пострадавшая скончалась в больнице.

Присяжные заседатели признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

По данным v102.ru, защитники пенсионера подали восемь апелляционных жалоб, а также оспаривали решение Волгоградского облсуда в кассационной инстанции, однако приговор устоял.

Ранее водитель сбил насмерть молодую мать на глазах 3-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП, оставив девочку у тела волгоградки.