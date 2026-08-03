Переехавший на BMW многодетную волгоградку Александр Пак дошёл до ВС РФ

Следствие пришло к выводу, что волгоградка пыталась остановить водителя BMW после столкновения автомобиля с её иномаркой, чтобы призвать к ответу. Однако Пак сбил женщину, совершив опасный манёвр, переехал её и покинул место аварии. Пострадавшая скончалась в больнице.