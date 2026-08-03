Разработана бортовая «нейропамять» для спасательных беспилотников

Для решения этой проблемы российские ученые разработали модульную нейросетевую систему, которая ведет историю наблюдения каждого объекта. Это позволяет системе не просто выявлять объекты в кадре, но и отвечать на сложные запросы: как долго наблюдался объект, перемещался ли он, где находился на карте и насколько можно доверять результату распознавания. В процессе работы ИИ не только сегментирует объекты, определяет их классы и отслеживает их во времени, но и также объединяет эти данные с информацией с систем навигации, что делает систему более надежной и проверяемой в реальных условиях.