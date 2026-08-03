Вылеты четырех рейсов задержали в нижегородском аэропорту 3 августа

Рейс в Сочи, который должен был отправиться в 14:55, перенесли на 16:30. Вылет в Минеральные Воды сдвинули с 13:45 на 16:40. Задержан и рейс в Екатеринбург — вместо 19:35 он отправится в 22:45. Борт в Калининград вместо 22:15 вылетит уже после полуночи — в 1:10.