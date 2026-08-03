Вылеты четырех рейсов задержали в нижегородском аэропорту 3 августа

3 августа в аэропорту имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде задержаны вылеты четырех самолетов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс в Сочи, который должен был отправиться в 14:55, перенесли на 16:30. Вылет в Минеральные Воды сдвинули с 13:45 на 16:40. Задержан и рейс в Екатеринбург — вместо 19:35 он отправится в 22:45. Борт в Калининград вместо 22:15 вылетит уже после полуночи — в 1:10.
Кроме того, задерживается прибытие пяти рейсов. Позже запланированного прибудут самолеты из Екатеринбурга, Сочи, Калининграда, Самары и Минеральных Вод.
Напомним, режим беспилотной опасности действовал в Нижегородской области минувшей ночью.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше