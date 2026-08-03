В Перми молодые режиссёры покажут бесплатные эскизы спектаклей на улице

«Выбор пьесы не случаен: она тесно связана с Пермью, а выбор между отъездом и жизнью в родном городе остаётся актуальным и сегодня, особенно для молодых людей. Мы хотим, чтобы локация стала не просто декорацией, а полноценным участником действия, помогая по-новому раскрыть пьесу», — отметил художественный руководитель проекта Антон Девятов.