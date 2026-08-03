В Перми молодые режиссёры покажут бесплатные эскизы спектаклей на улице

Уличная лаборатория молодой режиссуры «РЕЖ. ЛАБ» пройдёт с 7 по 12 августа, сообщили сайту perm.aif.ru организаторы.
Из 60 заявок отобрали шесть участников из разных городов. За пять дней они должны придумать и показать эскизы по пьесе «Три сёстры» Антона Чехова прямо в городской среде.
«Выбор пьесы не случаен: она тесно связана с Пермью, а выбор между отъездом и жизнью в родном городе остаётся актуальным и сегодня, особенно для молодых людей. Мы хотим, чтобы локация стала не просто декорацией, а полноценным участником действия, помогая по-новому раскрыть пьесу», — отметил художественный руководитель проекта Антон Девятов.
По итогам жюри выберет лучший эскиз, его автор сможет доработать постановку до полноценного спектакля, который может попасть в репертуар Театра «Дом Актёра». В 2025 году победителем стал Сергей Молоков, чей эскиз спектакля «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (16+) был доработан до полноценной постановки, премьера которой состоялась этим летом.
Показы запланированы на 12 августа. Посетить их можно бесплатно по предварительной записи.