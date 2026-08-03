Амур у Елабуги в Хабаровском крае может подняться до 500 см

В Хабаровском крае ожидается дальнейший подъём уровня Амура у села Елабуга. По уточнённым данным Дальневосточного УГМС, к 8−10 августа вода может подняться до 470−500 сантиметров.
Эта отметка выше уровня неблагоприятного явления, который для участка у Елабуги составляет 450 сантиметров, но ниже опасного — 550 сантиметров.
При таком уровне возможны подтопления приусадебных участков, низинных дорог и территорий в пойме реки, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели рекомендуют жителям заранее подготовиться к возможному подтоплению: убрать имущество с низких мест, очистить водоотводные канавы, освободить подвалы от вещей и продовольствия, а также вывезти животных из потенциально опасных помещений.
Туристам и рыбакам советуют отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки.