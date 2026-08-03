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В Балашове Саратовской области пройдет фестиваль «Театральное Прихоперье»

В программу вошли постановки коллективов из 10 регионов России.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье» будет проходить с 16 по 23 сентября в городе Балашове Саратовской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

В программу фестиваля вошли постановки коллективов из 10 регионов России. Среди специальных гостей — Московский академический театр драмы им. В. Маяковского, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой и Театр-фестиваль «Балтийский дом». Конкурсная программа объединит театры из Липецкой, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской и Тамбовской областей, Чувашии и Татарстана. Основу репертуара составляют постановки по классическим произведениям, предлагающие современное прочтение знакомых текстов.

«В Год единства народов России фестиваль “Театральное Прихоперье” приобретает особое значение. Театр — это язык, который понятен без перевода, он объединяет людей разных культур, традиций и регионов. Именно такие проекты позволяют почувствовать, насколько многогранна и при этом едина наша страна. Для Саратовской области большая честь принимать коллективы со всей России и создавать пространство, где рождается живой диалог культур», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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