В Балашове Саратовской области пройдет фестиваль «Театральное Прихоперье»

«В Год единства народов России фестиваль “Театральное Прихоперье” приобретает особое значение. Театр — это язык, который понятен без перевода, он объединяет людей разных культур, традиций и регионов. Именно такие проекты позволяют почувствовать, насколько многогранна и при этом едина наша страна. Для Саратовской области большая честь принимать коллективы со всей России и создавать пространство, где рождается живой диалог культур», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.