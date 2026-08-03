Глеб Никитин оценил строительство гостиницы в Городце

На фотографиях, опубликованных губернатором, видно, что строительство идет полным ходом. Гостиницу возводят в исторической части города на Александровской набережной, а значит из части номеров вид точно будет открываться на реку Волгу. Кроме того, в пешей доступности для будущих постояльцев окажется музейный квартал города.