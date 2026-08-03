Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани достигла более 200 автомобилей

По состоянию на полдень 3 августа перед Крымским мостом все еще наблюдается очередь на досмотр со стороны Тамани, следует из данных канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
По данным на 12:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 202 транспортных средства. Время ожидания займет около часа. Перед пунктом ручного досмотра в Керчи очередей нет.
Ранее очереди перед мостом наблюдались с двух сторон моста.
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