В чеченском селе Янди состоялся мастер-класс по народным ремеслам

Мастер-класс по народным ремеслам прошел в селе Янди Чеченской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Участниками мастер-класса стали школьники. В ходе мероприятия опытные мастера познакомили их с особенностями национального орнамента, рассказали об истории традиционных ремесел и показали различные техники изготовления декоративных изделий. Под руководством наставников ребята создавали сувениры, осваивали элементы художественной росписи и учились работать с природными материалами.
Особое внимание было уделено роли народного творчества в сохранении исторической памяти и национальной культуры. Молодые люди с интересом слушали истории мастеров, задавали вопросы о старинных ремеслах и делились впечатлениями от процесса работы. Многие отметили, что подобные встречи помогают лучше понять традиции своего народа и почувствовать связь поколений.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.