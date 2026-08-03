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На надпись «Автовокзал» на здании калининградского автовокзала готовы потратить около миллиона

Предприятие также ищет подрядчика для устройства архитектурной подсветки фасада здания.

АО «Автовокзал» объявило аукцион на изготовление и монтаж новой световой надписи «Автовокзал» на здании автовокзала в Калининграде. Начальная стоимость контракта составляет 991 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации закупки, подрядчику предстоит демонтировать три существующие вывески, изготовить новые объемные буквы с внутренней светодиодной подсветкой и установить их на крыше здания. Работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

Параллельно предприятие ищет подрядчика для устройства архитектурной подсветки фасада здания. На эти работы готовы направить 2,2 млн рублей.

Проект предусматривает монтаж более 100 метров линейных светодиодных светильников по фасаду, установку системы электропитания с автоматическим управлением и проведение пусконаладочных работ. Завершить устройство архитектурного освещения необходимо за 74 календарных дня после заключения договора.

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