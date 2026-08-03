В воронежском селе задержали пьяную автоледи с тремя детьми в машине

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции сообщили о произошедшем инспекторам по делам несовершеннолетних. Теперь будет решаться вопрос о том, привлекать ли эту женщину к ответственности также за то, что она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности.