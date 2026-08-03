В воронежском селе задержали пьяную автоледи с тремя детьми в машине

На днях возле дома № 70 на улице Гудовка в селе Бродовое сотрудники дорожно-патрульной службы Аннинского района остановили для проверки документов автомобиль марки «Daewoo Nexia». За рулём находилась 47-летняя местная жительница.
В машине вместе с ней ехали её три несовершеннолетние дочери. Девочкам было семнадцать, семнадцать и девять лет.
Поведение водительницы сразу показалось полицейским подозрительным. Женщина говорила с трудом, слова путались, а изо рта отчётливо пахло спиртным. Когда её спросили, употребляла ли она алкоголь, она призналась, что выпила лишь один бокал пива.
Стражи порядка предложили ей пройти медицинское освидетельствование, чтобы проверить степень опьянения. Результат оказался шокирующим: прибор показал 1,069 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это почти в семь раз превышало допустимую законом норму.
Женщину немедленно отстранили от управления транспортным средством. На неё был составлен административный протокол. Теперь ей грозит серьёзное наказание: штраф в размере сорока пяти тысяч рублей, а также возможное лишение водительского удостоверения сроком до двух лет.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции сообщили о произошедшем инспекторам по делам несовершеннолетних. Теперь будет решаться вопрос о том, привлекать ли эту женщину к ответственности также за то, что она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности.