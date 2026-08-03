Иркутские ученые посетили лесохимический завод в Красноярском крае

Ученые Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского посетили лесохимический завод в Красноярском крае. Поездку организовали в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области.
В ходе визита гости изучили технологическое оснащение предприятия и представили свои идеи в области глубокой переработки древесины. Целью поездки стало знакомство с работой предприятия, его оборудованием и оценка возможности его использования для выпуска ксилита — сахарозаменителя из древесного сырья.
Ученые осмотрели реакторы, обсудили с техническими специалистами их конструктивные особенности и потенциал для адаптации под новые технологические процессы. Также делегация представила руководству завода разработки института по комплексной переработке древесины. Стороны договорились продолжить консультации по вопросам технологического сотрудничества и возможной совместной работы над проектами.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.