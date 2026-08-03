Новый апарт-отель в Псковской области за год принял 2,5 тысячи гостей

Около 2,5 тыс. гостей остановились в апарт-отеле «Век‑Тур» в Островском районе Псковской области за первый год его работы. Развитие туристической инфраструктуры отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
Всего в отеле расположено 20 номеров, рассчитанных как на семейный отдых, так и на прием деловых путешественников. Гостям доступны три категории номеров в разных ценовых сегментах. При этом все апартаменты имеют индивидуальную кухню с обеденным столом, посудой и необходимой бытовой техникой, а также кабельное телевидение, стационарный телефон и высокоскоростной интернет. Инфраструктура апарт‑отеля включает ресторан, прачечную и гладильные комнаты. Отмечается, что комплекс включен в Единый реестр классифицированных средств размещения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.