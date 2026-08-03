Новый апарт-отель в Псковской области за год принял 2,5 тысячи гостей

Всего в отеле расположено 20 номеров, рассчитанных как на семейный отдых, так и на прием деловых путешественников. Гостям доступны три категории номеров в разных ценовых сегментах. При этом все апартаменты имеют индивидуальную кухню с обеденным столом, посудой и необходимой бытовой техникой, а также кабельное телевидение, стационарный телефон и высокоскоростной интернет. Инфраструктура апарт‑отеля включает ресторан, прачечную и гладильные комнаты. Отмечается, что комплекс включен в Единый реестр классифицированных средств размещения.