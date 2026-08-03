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В Дивееве почтили память архимандрита Серафима (Лаврика)

В Серафимо-Дивеевском монастыре почтили память архимандрита Серафима (Лаврика) — первого настоятеля после возобновления деятельности Святогорской Успенской лавры, сообщили «РГ» в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Источник: Российская газета

В Серафимо-Дивеевском монастыре почтили память архимандрита Серафима (Лаврика) — первого настоятеля после возобновления деятельности Святогорской Успенской лавры, сообщили «РГ» в Серафимо-Дивеевском монастыре.

В монастыре отмечают, что архимандрит Серафим (Лаврик) на протяжении многих лет духовно окормлял часть сестер, направлял в Дивеевскую обитель новых послушниц, молился о них.

Также он содействовал тому, чтобы монастырям и скитам приходила необходимая материальная помощь через благотворителей.

Архимандрит Серафим (Лаврик) умер 1 августа 2020 года в день своего Небесного покровителя — преподобного Серафима Саровского.

Справка «РГ».

Архимандрит Серафим (Лаврик) — первый настоятель Святогорской Успенской лавры, возрожденной в 1992—1995 годах; духовник паломников, поддерживал женские монастыри, уделял внимание духовному воспитанию и помощи нуждающимся.