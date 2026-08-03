Токсичность и металлопримеси выявили в кормах для животных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские специалисты обнаружили 27 несоответствий при исследовании кормов и добавок для сельскохозяйственных животных.
Всего за семь месяцев лаборатория проверила 219 проб.
Отклонения выявили по показателям токсичности, влажности, содержания жира и белка, бактериальной обсемененности и другим характеристикам. В некоторых образцах обнаружили металлические примеси, сообщили в ЦОК АПК.
Некачественные корма могут вызвать отравление животных, замедлить их рост и снизить продуктивность.