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Токсичность и металлопримеси выявили в кормах для животных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские специалисты обнаружили 27 несоответствий при исследовании кормов и добавок для сельскохозяйственных животных.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские специалисты обнаружили 27 несоответствий при исследовании кормов и добавок для сельскохозяйственных животных.

Всего за семь месяцев лаборатория проверила 219 проб.

Отклонения выявили по показателям токсичности, влажности, содержания жира и белка, бактериальной обсемененности и другим характеристикам. В некоторых образцах обнаружили металлические примеси, сообщили в ЦОК АПК.

Некачественные корма могут вызвать отравление животных, замедлить их рост и снизить продуктивность.