В Самарской епархии выступили против возможного проведения фестиваля «Протока»

Организаторы мероприятия ранее заявляли о проведении фестиваля в Самарской области в 2024 году, однако площадка была перенесена в Ульяновскую область; аналогичная попытка в 2025 году также не состоялась. В настоящее время организаторы вновь намерены провести мероприятие на территории Самарской губернии.