Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов: выбросы в атмосферу Петербурга сократились на 26 тыс. тонн

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Санкт-Петербурга сократились на 26 тыс. тонн благодаря комплексу экологических мер, в том числе переводу транспорта на альтернативные виды топлива. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы города, Петербург практически полностью отказался от угольных и мазутных котельных. В настоящее время продолжают работать лишь пять ведомственных объектов, принадлежащих Минобороны и другим федеральным структурам. Городские власти оказывают им содействие в переходе на более экологичное топливо.

Одним из ключевых факторов снижения выбросов губернатор назвал перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. В перспективе аналогичный переход планируется для такси.

«Планируем максимально перевести коммунальную технику на газомоторное топливо и электричество. Первые электромусоровозы уже есть, теперь нужно масштабировать процесс», — отметил Александр Беглов.

Следующим этапом экологической программы, по его словам, станет электрификация судов, работающих на реках и каналах Петербурга. Сейчас большинство из них использует дизельное топливо, а многие эксплуатируются уже несколько десятилетий.

Среди других мер по улучшению экологической ситуации губернатор также назвал отказ от маршрутных такси, запрет на сброс снега в реки и каналы, проведение мусорной реформы и строительство современных предприятий по переработке отходов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше