Беглов: выбросы в атмосферу Петербурга сократились на 26 тыс. тонн

По словам главы города, Петербург практически полностью отказался от угольных и мазутных котельных. В настоящее время продолжают работать лишь пять ведомственных объектов, принадлежащих Минобороны и другим федеральным структурам. Городские власти оказывают им содействие в переходе на более экологичное топливо.