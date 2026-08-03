В Советском районе Красноярска после ремонта откроют МФЦ

С 5 августа возобновит работу многофункциональный центр на улице 9 Мая, 12. Капитальный ремонт здания продолжался два года. Об этом сообщили в администрации города.
В МФЦ обновили инженерные системы и кровлю, установили терминалы электронной очереди, оборудовали просторную зону ожидания и адаптировали помещения для маломобильных посетителей и родителей с детьми.
В центре появилась «Цифровая среда» для самостоятельного использования портала госуслуг, а также коворкинг для предпринимателей. Посетителям доступны более 400 государственных и муниципальных услуг. После открытия в МФЦ вновь можно будет оформить заграничный паспорт нового поколения на десять лет. Для приема документов установили криптобиокабину.
«Для родителей с маленькими детьми предусмотрели отдельные окна. Участники СВО также смогут получать услуги в приоритетном порядке», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Центр будет работать по понедельникам и средам с 8:00 до 20:00, по вторникам, четвергам и пятницам с 8:00 до 18:00, а по субботам с 8:00 до 17:00.