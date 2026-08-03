В Советском районе Красноярска после ремонта откроют МФЦ

В центре появилась «Цифровая среда» для самостоятельного использования портала госуслуг, а также коворкинг для предпринимателей. Посетителям доступны более 400 государственных и муниципальных услуг. После открытия в МФЦ вновь можно будет оформить заграничный паспорт нового поколения на десять лет. Для приема документов установили криптобиокабину.