Засыпали — не помогло: провал на Галицкого снова начал расти

На улице Генерала Галицкого в Калининграде снова начал расти провал, куда ранее угодил автомобиль. Корреспондент «Клопс» побывал на месте в понедельник, 3 августа.
На этот раз подмыв идёт со стороны тротуара. Участок, который ранее вскрывали и засыпали после инцидента с машиной, снова выглядит проблемным: края провала стали расходиться.
История с ямой на свежем ремонте началась 26 июля. Тогда около 7:30 автомобиль калининградца Игоря провалился задним колесом в асфальт. Кузов машины практически лёг на дорогу.
На следующий день в администрации Калининграда сообщили, что подрядчик выехал на место и будет выяснять причину появления дыры. Для этого участок нужно было вскрыть и снять часть асфальта.
28 июля корреспондент «Клопс» увидел, что подрядчик вырезал покрытие и засыпал провал. Участок огородили. Так как яма находилась на парковочном месте, движение транспорта она не затрагивала.
В тот же день в мэрии объяснили причину провала немецким колодцем. По словам начальника дорожно-транспортного отдела Антона Романова, под асфальтом обнаружили старое керамическое сооружение. Колодец находился ниже конструкции дорожной одежды — глубже уровня, на котором подрядчик выполнял ремонт улицы.
Специалисты использовали цветную жидкость, чтобы понять, куда уходит вода, но выяснить это так и не удалось. Тогда немецкий колодец закрыли бетоном, а участок снова засыпали щебнем.
Галицкого сдали после ремонта буквально две недели назад. До выхода строителей на объект проблем с немецким колодцем в этом месте не наблюдалось.