Волгоградская область заняла предпоследнее место в рейтинге качества дорог

Справка. Регионы в рейтинге ранжируются по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2025 года. Автомобильные дороги общего пользования делятся на три типа — федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 95% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.