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На красноярском Татышеве пройдет бесплатный кинопоказ под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа на острове Татышев состоится большой кинопоказ под открытым небом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 августа на острове Татышев состоится большой кинопоказ под открытым небом.

Гостей ждут интерактивные площадки, розыгрыш призов и просмотр фильма в формате «тихого кино» — звук будет транслироваться через индивидуальные наушники.

Мероприятие начнется в 20:00 на Большой поляне. С 20:00 до 21:10 будут работать интерактивные локации, затем пройдет розыгрыш призов от партнеров, а в 21:30 стартует кинопоказ.

Зрители смогут выбрать один из трех фильмов: «Семейный призрак», «Ждун» или «Папа может». Для комфортного просмотра организаторы подготовят кресла-мешки и подушки, а желающие могут взять с собой плед.

Вход на мероприятие свободный, однако для получения наушников необходимо заранее зарегистрироваться.

Кинопоказ организуют Татышев-парк и молодежный центр «БАЗА» при поддержке «Енисей кино», сообщили в соцсетях парка.

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