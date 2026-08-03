В Воронеже распространяют фейк о переоборудовании подвалов в бомбоубежища

В Воронеже распространяется ложная информация о том, что губернатор Александр Гусев обязал предпринимателей за свой счет переоборудовать подвалы в бомбоубежища. Но как уверяет канал в МАКС «Война с фейками. Воронежская область», документ, который рассылают по местным пабликам — подделка. Это легко определить по трем признакам.