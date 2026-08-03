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В Хабаровском крае в Советскую Гавань привезут рыбу по доступным ценам

Жители города смогут приобрести 11 видов рыбы и морепродуктов напрямую от промысловиков из Охотского моря, Татарского пролива и Амура.

«Рыбная автолавка» продолжает маршрут по Хабаровскому краю. После продаж в Вяземском выездная торговля рыбой продолжится в Советской Гавани, сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.

Жители города смогут приобрести продукцию напрямую от промысловиков — без посредников и дополнительных наценок.

Автолавка будет работать 4 августа с 12:00 до 19:00 возле МБУК «Районный дом культуры» по адресу: улица Ленина, 1А.

В продаже — 11 видов рыбы и морепродуктов: улов из Охотского моря и Татарского пролива, а также судак из бассейна Амура. Организаторы отмечают, что цены сохранятся на социально доступном уровне.

О следующих остановках проекта сообщат дополнительно.