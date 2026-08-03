В Хабаровске представили культурную программу Российско-Китайского форума

С 4 по 6 сентября на набережной Амура также пройдет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая». Двенадцать шеф-поваров из двух стран представят национальные блюда и напитки, а гости смогут познакомиться с современными кулинарными традициями России и Китая.