В Хабаровске представили культурную программу Российско-Китайского форума

Во II Российско-Китайский форум, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября, войдут гастрономический фестиваль, международная парусная регата «Фуюань — Хабаровск», марафон «Поколение победителей», концерты, театральные постановки и музейные выставки. Всего запланировано более 40 деловых, культурных и спортивных мероприятий, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Форум откроется 4 сентября церемонией с участием артистов Хабаровского края и Китая. В этот же день состоится концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра с участием солистов Большого театра России и китайского исполнителя Шанжун Цзяна.
В культурную программу также вошли балет «Метель», оперетта «Сильва», спектакль любительского театра особенных людей «КЛЮЧ», выставка «Посольские дары» из собрания Музеев Московского Кремля и экспозиции Дальневосточного художественного музея.
Спортивная часть форума включает марафон «Поколение победителей», посвященный 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, фестиваль баскетбола на Кубок губернатора Хабаровского края и международную парусную регату «Фуюань — Хабаровск». Ее участникам предстоит пройти около 70 километров по Амуру.
С 4 по 6 сентября на набережной Амура также пройдет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая». Двенадцать шеф-поваров из двух стран представят национальные блюда и напитки, а гости смогут познакомиться с современными кулинарными традициями России и Китая.
Ожидается, что форум соберет более трех тысяч представителей бизнеса, органов власти и креативных индустрий России и КНР.
Аккредитация российских и зарубежных журналистов, а также блогеров открыта до 17 августа на официальном сайте форума.