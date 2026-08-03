В Китае создали магнит весом 582 т. Зачем он нужен? Видео

В Институте физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP) создали и завершили испытания крупнейшего в мире сверхпроводящего магнита. Это тороидальная, D-образная конструкция, длиной 21 м, шириной 12 м и весом 582 т, сообщает Global Times. Устройство станет частью термоядерного реактора, который называют «искусственным солнцем».
Магниту предстоит удерживать плазму, нагретую до 100 млн °C. Она должна оставаться подвешенной в вакуумной камере, не касаясь стен, благодаря магнитному полю.
Ученые также провели успешные испытания высокотемпературной сверхпроводящей центральной соленоидной катушки. В установке она будет играть роль «свечи зажигания». Она индуцирует и приводит в движение плазменный ток, необходимый для работы реакции.
В ходе работы инженеры смогли существенно снизить стоимость соленоидной катушки. Цена высокотемпературной сверхпроводящей ленты уменьшилась с ¥400 (около 4,7 тыс. руб.) за м, до ¥100 (около 1,2 тыс. руб.) за м.
Эксперты объяснили, что магнитам термоядерного реактора предстоит работать в течение 60 лет при температуре −268,95 °C. При этом они будут функционировать в условиях высокого тока, интенсивного излучения и сильных механических нагрузок.
Директор ASIPP Сун Юньтао уточнил, что главным достижением этой разработки является полная локализация. Это позволило исключить риск проблем с компонентами. Он добавил, что за шесть лет проект принес 47 патентов и 25 отраслевых стандартов.
Строительство реактора планируется завершить к 2027 году. К 2030 году исследователи хотят начать выработку термоядерной энергии.
Специалисты объяснили, что испытания магнитов составляют 80% от создания реактора. Следующим этапом станет сборка устройства и его долгосрочные испытания в экстремальных условиях.
Подробнее о том как устроен магнит и как продвигаются разные попытки создать термоядерный реактор — в видео телеканала РБК.
Производство литографов в Китае.
Китай начал серийный выпуск собственных иммерсионных DUV-литографов. В настоящее время неизвестно, какая конкретно компания занимается созданием DUV-литографов. Издание The Information сообщало, что она находится в Шанхае и привлекает команды разработчиков DUV из нескольких китайских компаний. Одной из них стал стартап Shanghai Yuliangsheng Technology, поддерживаемый государством.
Большая часть компонентов в установках китайского производства. Однако некоторые критически важные детали поставляются из Японии. Темпы производства в этом году замедляются из-за задержек этих поставок.
Всего в 2026 году планируется произвести около пяти установок. В 2027 году их число должно достигнуть 20. Машины получат фирмы SMIC, Hua Hong Semiconductor и ChangXin Memory Technologies.
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