В Китае создали магнит весом 582 т. Зачем он нужен? Видео

Китай начал серийный выпуск собственных иммерсионных DUV-литографов. В настоящее время неизвестно, какая конкретно компания занимается созданием DUV-литографов. Издание The Information сообщало, что она находится в Шанхае и привлекает команды разработчиков DUV из нескольких китайских компаний. Одной из них стал стартап Shanghai Yuliangsheng Technology, поддерживаемый государством.