В Волгограде иномарка врезалась в автобус, один человек погиб

ВОЛГОГРАД, 3 авг — РИА Новости. Один человек погиб, и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде в воскресенье, сообщили в ГУМВД России по региону.
По данным полиции, водитель на Audi в Дзержинском районе Волгограда 2 августа врезался в стоящий автобус, высаживавший пассажиров.
«В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля Audi, включая пятилетнюю девочку, доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась», — говорится в сообщении регионального главка полиции.