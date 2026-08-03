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В Волгограде иномарка врезалась в автобус, один человек погиб

В Волгограде в ДТП с автобусом и Audi один человек погиб и двое пострадали.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 3 авг — РИА Новости. Один человек погиб, и двое, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой в Волгограде в воскресенье, сообщили в ГУМВД России по региону.

По данным полиции, водитель на Audi в Дзержинском районе Волгограда 2 августа врезался в стоящий автобус, высаживавший пассажиров.

«В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля Audi, включая пятилетнюю девочку, доставлены в медучреждение, где 45-летняя пассажирка скончалась», — говорится в сообщении регионального главка полиции.