Для юных москвичей опубликовали познавательный квест «Давай дружить!»

Квест «Давай дружить!» опубликовали на платформе «Активный гражданин — детям». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Чтобы начать квест, необходимо зайти в раздел «Моя комната» и нажать на изображение сейфа. Участников ждут три этапа: опрос, познавательная викторина и развивающая игра. Ребятам предстоит проявить смекалку, логику, внимательность и эрудицию. Квест продлится до 30 декабря. Первое задание необходимо выполнить до 27 декабря, второе — до 28 декабря, третье — до 29 декабря включительно. Приступить к новому этапу можно уже на следующий день после завершения предыдущего.
Участники, прошедшие все три испытания, получат скидку 500 баллов на один сувенир в категории «Полка с сувенирами» на детской версии сайта «Миллион призов». За участие в опросе, правильные ответы на вопросы викторины и победу на всех уровнях в игре юным пользователям также начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.