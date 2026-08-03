Для юных москвичей опубликовали познавательный квест «Давай дружить!»

Чтобы начать квест, необходимо зайти в раздел «Моя комната» и нажать на изображение сейфа. Участников ждут три этапа: опрос, познавательная викторина и развивающая игра. Ребятам предстоит проявить смекалку, логику, внимательность и эрудицию. Квест продлится до 30 декабря. Первое задание необходимо выполнить до 27 декабря, второе — до 28 декабря, третье — до 29 декабря включительно. Приступить к новому этапу можно уже на следующий день после завершения предыдущего.