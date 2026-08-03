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В 15 районах Воронежской области установился третий класс пожароопасности

На территории региона повысилась вероятность возникновения ландшафтных пожаров, перехода огня на дома и хозяйственные постройки.

Источник: АиФ Воронеж

В 15 районах Воронежской области установился средний (третий) класс пожарной опасности, сообщает ГУ МЧС по региону.

Вероятность возникновения ландшафтных пожаров, перехода огня на дома и хозяйственные постройки высока в Лискинском, Бобровском, Острогожском, Каменском, Ольховатском, Подгоренском, Павловском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Верхнемамонском, Россошанском, Кантемировском, Богучарском и Петропавловском районах.

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