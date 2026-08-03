В Ростове установят памятник погибшим при исполнении обязанностей журналистам

Концепция памятника уже разработана. В центре композиции — фигура журналиста в военной форме, за спиной которого — лики коллег, в разные годы освещавших боевые действия: от Великой Отечественной войны до современных конфликтов. По замыслу автора, монумент символизирует преемственность поколений военных корреспондентов. Проект создал скульптор Дмитрий Лындин.