Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове установят памятник погибшим при исполнении обязанностей журналистам

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на установку памятника журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Мемориал разместят у здания Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета на переулке Университетском. Об этом сообщает пресс-служба регионального Союза журналистов России.

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на установку памятника журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Мемориал разместят у здания Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета на переулке Университетском. Об этом сообщает пресс-служба регионального Союза журналистов России.

Планируется, что монумент возведут на внебюджетные средства. Завершить работы по изготовлению и монтажу могут к 15 декабря — Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Концепция памятника уже разработана. В центре композиции — фигура журналиста в военной форме, за спиной которого — лики коллег, в разные годы освещавших боевые действия: от Великой Отечественной войны до современных конфликтов. По замыслу автора, монумент символизирует преемственность поколений военных корреспондентов. Проект создал скульптор Дмитрий Лындин.