Где Солженицын учился флирту и за что его не любили в школе

«Доску на школе мы установили ещё в 1994 году, в тот самый день, когда Солженицын вступил на родную землю. Первую доску потом украли на металл, пришлось делать новую. Заодно исправили ошибку: сначала написали, что он учился с 1925 года, а он сам поправил — с 26-го, потому что пошёл сразу во второй класс», — вспоминает в разговоре с rostov.aif.ru Александр Кожин.