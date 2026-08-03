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«Сибирское долголетие»: в Красноярском крае стартовал второй этап выдачи бесплатных спортивных сертификатов для пожилых

В Красноярском крае начался прием заявок на бесплатные спортивные сертификаты в рамках движения «Сибирское долголетие», запуск которого инициировал губернатор Михаил.

В Красноярском крае начался прием заявок на бесплатные спортивные сертификаты в рамках движения «Сибирское долголетие», запуск которого инициировал губернатор Михаил Котюков 2025 году. Второй этап продлится до 5 ноября или до исчерпания квот. Сертификаты доступны женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, имеющим прописку в Красноярском крае. С их помощью можно посещать бассейны, спорткомплексы и фитнес-центры в Красноярске, Норильске, Ачинске, Железногорске, Лесосибирске и других муниципалитетов края. Среди партнеров программы — красноярские бассейны «Локомотив», «Сокол» и «Спартак», комплексы в Норильске («Арктика», «Талнах») и Железногорске («Труд», «Радуга»). Для получения сертификата необходимо подать электронное заявление через региональный портал «Госуслуги». После одобрения выбрать один спортивный объект и заключить договор. Сменить выбранный бассейн или зал после подписания договора будет невозможно. Срок действия сертификата — до 30 ноября 2026 года. Консультацию по оформлению документов можно получить в МФЦ «Мои документы», а также в спортивных объектах Красноярска: МСК «Арена. Север»; Ледовый дворец «Кристалл Арена»; Стадион «Локомотив». Программа пользуется высоким спросом: за прошлый год сертификатами воспользовались около 1 700 человек, а только в первом полугодии 2026-го — уже более 1 200 жителей региона.

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