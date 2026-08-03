Сорвали крест. Где Солженицын учился флирту и за что его не любили в школе

«В 1992 году приезжали его дети — Степан и Ермолай. У них был план, который им дал отец: обойти все те места, которые были с ним связаны. А в 1994 году он сам пришёл в домик в переулке Согласия. Это было большое собрание — журналисты, поклонники, исследователи его творчества», — вспоминает Александр Кожин. По словам общественника, в доме в переулке Согласия планировали создать музей, но идея не осуществилась. «Был план создать музей Солженицына в Ростове, но не получилось — на тот момент нужно было дать всего три однокомнатные квартиры. Памятник тоже не появился, хотя для него было выбрано прекрасное место — между Ворошиловским и Соколова. Работа Лындина была сделана, но всё согласовывали и согласовывали, так и не согласовали», — говорит Александр Кожин.