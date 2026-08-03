Сорвали крест. Где Солженицын учился флирту и за что его не любили в школе

Детство и юность нобелевского лауреата Александра Солженицына неразрывно связаны с Ростовом. Именно сюда шестилетним мальчиком он приехал с матерью. Здесь были школа, первая любовь, уроки флирта на Большой Садовой, даже полученный на всю жизнь шрам.
3 августа исполнилось 18 лет со дня его смерти — он ушёл из жизни в 2008 году. Фигура Солженицына до сих пор вызывает противоречивые споры в среде литературоведов. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Учился флирту на Б. Садовой.
Будущий нобелевский лауреат провёл детство и юные годы в Ростове. Здесь он окончил с золотой медалью школу № 15, пережил травлю из-за того, что ходил с матерью в церковь и носил на шее крестик. В 1931 году, после принятия Солженицына в пионеры, однокашники силой сорвали с него крест.
Все, кто видел фотографии писателя, не могли не обратить внимание на крупный шрам, пересекающий правую сторону лба. Эта отметина в своё время породила немало слухов: кто-то считал её результатом школьной драки, кто-то думал, что она получена в тюрьме. Сам писатель много лет спустя рассказывал, что один из его школьных ростовских товарищей принёс в школу острый нож. Дети стали неосторожно с ним играть, и друг Александра случайно уколол его остриём в нерв.
Сильная боль вызвала потерю сознания. Солженицын упал и с размаху ударился лбом о каменный выступ, навсегда повредив лобную кость.
Позже будущий литератор вступил в комсомол и блестяще окончил Ростовский государственный университет. Был сталинским стипендиатом, работал учителем, писал первые очерки.
Солженицын признавался, что, несмотря на частые влюблённости в юношеском возрасте, в 20−30-е годы оставался целомудренным и не верил в ответные чувства. В некоторых воспоминаниях он заверял, что не умел ухаживать и даже ходил на Большую Садовую, чтобы наблюдать за уверенными кавалерами и учиться флиртовать.
Председатель совета Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин знает ростовские адреса писателя не понаслышке.
«Доску на школе мы установили ещё в 1994 году, в тот самый день, когда Солженицын вступил на родную землю. Первую доску потом украли на металл, пришлось делать новую. Заодно исправили ошибку: сначала написали, что он учился с 1925 года, а он сам поправил — с 26-го, потому что пошёл сразу во второй класс», — вспоминает в разговоре с rostov.aif.ru Александр Кожин.
По его словам, домик в переулке Согласия, в котором писатель жил со своей мамой, сохранился до сих пор.
«А дом на углу Ворошиловского и Горького, где он жил в студенческие годы, был разрушен во время войны, но писатель приходил и показывал точное место, где стоял его дом», — рассказывает rostov.aif.ru Александр Кожин.
Ростов-на-Дону занимает особое место в биографии Солженицына. Здесь он прожил почти два десятилетия: учился, работал, начинал литературный путь. Здесь же Солженицын встретил свою первую любовь. Писатель женился на Наталье Решетовской, которая стала его верной спутницей в самые сложные годы.
Премия без лауреата.
Александра призвали на фронт 18 октября 1941 года через районный военный комиссариат. До этого он сам неоднократно добивался отправки в армию. А 9 февраля 1945 года Солженицына арестовали за переписку, содержащую критические высказывания в адрес руководства страны. Следующие восемь лет провёл он в исправительно-трудовых лагерях. Этот опыт впоследствии стал основой для его главных произведений.
В период «хрущёвской оттепели» Солженицын получил возможность публиковаться. 18 ноября 1962 года в крупном журнале вышла повесть «Один день Ивана Денисовича». Произведение произвело фурор: уже на второй день после публикации писатель получил широкую известность, а на третий день повесть начали переводить на иностранные языки.
Вскоре Солженицына приняли в Союз писателей СССР. Его работы получили признание читателей и критиков. Однако со временем отношения с литературными инстанциями стали более сложными: часть произведений, таких как «В круге первом» и «Раковый корпус», не были опубликованы в СССР и вышли за рубежом.
8 октября 1970 года Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Кандидатуру писателя предложил французский литератор, нобелевский лауреат Франсуа Мориак.
В советской прессе решение комитета вызвало неоднозначную реакцию. Сам Солженицын не присутствовал на церемонии награждения. Лично получить диплом и награду он смог в декабре 1974 года. К тому времени личная жизнь писателя тоже изменилась. Ещё в 1973 году он женился во второй раз — на Наталье Светловой, которая стала его ближайшим соратником и помощницей. Именно с ней он провёл годы эмиграции и именно с ней вернулся на родину в 1994 году.
Творчество Солженицына, особенно его главный труд «Архипелаг ГУЛАГ», до сих пор вызывает полярные оценки. Сторонники ценят его за внимание к теме репрессий и сохранение исторической памяти. Критики указывают на художественный характер произведения и спорность отдельных фактов, считая, что автор не всегда проверял достоверность историй, включённых в книгу.
Сам писатель называл «Архипелаг ГУЛАГ» художественным осмыслением действительности.
Не согласовали.
Солженицына многое связывало с донской столицей.
«В 1992 году приезжали его дети — Степан и Ермолай. У них был план, который им дал отец: обойти все те места, которые были с ним связаны. А в 1994 году он сам пришёл в домик в переулке Согласия. Это было большое собрание — журналисты, поклонники, исследователи его творчества», — вспоминает Александр Кожин. По словам общественника, в доме в переулке Согласия планировали создать музей, но идея не осуществилась. «Был план создать музей Солженицына в Ростове, но не получилось — на тот момент нужно было дать всего три однокомнатные квартиры. Памятник тоже не появился, хотя для него было выбрано прекрасное место — между Ворошиловским и Соколова. Работа Лындина была сделана, но всё согласовывали и согласовывали, так и не согласовали», — говорит Александр Кожин.
Сегодня в Ростове есть улица имени Солженицына, мемориальные доски, его имя носит библиотека. Вопрос установки памятника остаётся предметом общественных дискуссий.