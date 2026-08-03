2 августа возложили венки к памятнику «Воронеж — родина ВДВ»

Руководство областного управления МВД присоединилось к памятной церемонии, приуроченной к празднованию Дня ВДВ.
Ежегодно 2 августа в стране отмечают День Воздушно-десантных войск. Именно под Воронежем в далеком 1930 году в ходе учений Московского военного округа был осуществлен первый в истории парашютный десант, состоявший из двенадцати бойцов.
Врио начальника ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Александр Капустин вместе с заместителем начальника ведомства полковником внутренней службы Дмитрием Гвоздовским приняли непосредственное участие в торжественном мероприятии, посвященном возложению цветов и венков к монументу «Воронеж — родина ВДВ».
В памятной акции также участвовали сотрудники городской администрации, депутаты областной Думы, представители правоохранительных структур, студенты военных вузов, священнослужители и ветераны-десантники. Все они отдали дань уважения бойцам, погибшим при исполнении воинского долга. Финальной частью события стало прохождение роты почетного караула торжественным маршем.