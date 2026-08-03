2 августа возложили венки к памятнику «Воронеж — родина ВДВ»

Руководство областного управления МВД присоединилось к памятной церемонии, приуроченной к празднованию Дня ВДВ. Ежегодно 2 августа в стране отмечают День Воздушно-десантных войск. Именно под Воронежем в далеком 1930 году в ходе учений Московского военного округа был осуществлен первый в истории парашютный десант, состоявший из двенадцати бойцов.