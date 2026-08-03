СМИ: Израиль разочарован отменой Трампом ударов по Ирану

Трамп в субботу в соцсети Truth Social написал, что он отменяет удар по Ирану после того, как Тегеран и «другие страны Ближнего Востока» запросили дополнительное время для урегулирования конфликта мирным путем. Примечательно, что, по словам Трампа, Израиль «присоединился к обязательству» воздерживаться от нанесения ударов по Ирану. Об этом пишет турецкая газета Turkey Today.
Однако израильский канал Channel 12 утверждает, что Трамп принял решение не уведомив Тель-Авив. Израильские офицеры узнали об отмене запланированного удара из сообщений Трампа в Truth Social. Несколько часов Нетаньяху и высокопоставленные чиновники не могли прийти в себя, подчеркивает Turkey Today.
Несколько часов мы находились в состоянии полной неопределенности. Трамп держал нас в неведении. Старшие офицеры узнавали о происходящем из соцсетей Трампа. Было ощущение, что они [США] нас кинули.
Эксперты сочли это существенным нарушением координации между двумя союзниками в критический момент конфликта на Ближнем Востоке, пишет Turkey Today.
Более того, по данным Cnannel 12, Центральное командование США (CENTCOM) тоже не было проинформировано заранее.
Предполагается, что Трамп принял решение под давлением со стороны союзников по Персидскому заливу. Катар призвал Вашингтон предоставить дополнительные 24 часа для переговоров, в то время как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд предупредил о региональной эскалации и потенциальном ущербе нефтяным объектам в странах Персидского залива.
В Тегеране считают, что президент США «просто пошел на попятную». А в Тель-Авиве заявили, что шансов на достижение прочного соглашения между Вашингтоном и Тегераном «практически нет» и назвали дальнейшую эскалацию «неизбежной».