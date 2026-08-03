СМИ: Израиль разочарован отменой Трампом ударов по Ирану

Трамп в субботу в соцсети Truth Social написал, что он отменяет удар по Ирану после того, как Тегеран и «другие страны Ближнего Востока» запросили дополнительное время для урегулирования конфликта мирным путем. Примечательно, что, по словам Трампа, Израиль «присоединился к обязательству» воздерживаться от нанесения ударов по Ирану. Об этом пишет турецкая газета Turkey Today.