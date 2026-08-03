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Соболенко отреагировала на решение о гендерном тестировании для теннисисток

Белоруска Арина Соболенко отреагировала на решение о гендерном тестировании для теннисисток.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение Женской теннисной ассоциации (WTA) об обязательном гендерном тестировании для теннисисток. Подробности сообщает Sputnik.by со ссылкой на Univers Tennis.

С 1 июля 2026 года WTA ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола. Спортсменкам нужно будет пройти тест на наличие «мужского» гена SRY. В случае отсутствия названного гена теннисисток допустят к турнирам.

Арина Соболенко поддержала решение о прохождении тестов:

— Если нам всем придется пройти тестирование, я с радостью это сделаю.

Она обратила внимание на необходимость сохранять равенство. Первая ракетка мира заметила, что биологически мужчины намного сильнее женщин.

По словам белоруски, было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами.

Ранее Арина Соболенко назвала свое любимое белорусское блюдо от бабушки, у которого есть один существенный минус: «Такой треугольничек, и помидорка наверху».

Тем временем белоруска Дарья Домрачева отмечает 40-летие: выиграла все, что возможно, вышла замуж за Бьорндалена и родила двух дочерей.