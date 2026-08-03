Соболенко отреагировала на решение о гендерном тестировании для теннисисток

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение Женской теннисной ассоциации (WTA) об обязательном гендерном тестировании для теннисисток. Подробности сообщает Sputnik.by со ссылкой на Univers Tennis.
С 1 июля 2026 года WTA ввела обязательное генетическое тестирование на определение пола. Спортсменкам нужно будет пройти тест на наличие «мужского» гена SRY. В случае отсутствия названного гена теннисисток допустят к турнирам.
Арина Соболенко поддержала решение о прохождении тестов:
— Если нам всем придется пройти тестирование, я с радостью это сделаю.
Она обратила внимание на необходимость сохранять равенство. Первая ракетка мира заметила, что биологически мужчины намного сильнее женщин.
По словам белоруски, было бы несправедливо, если бы женщины соревновались с биологическими мужчинами.
Ранее Арина Соболенко назвала свое любимое белорусское блюдо от бабушки, у которого есть один существенный минус: «Такой треугольничек, и помидорка наверху».
Тем временем белоруска Дарья Домрачева отмечает 40-летие: выиграла все, что возможно, вышла замуж за Бьорндалена и родила двух дочерей.